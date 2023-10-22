دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

المصدر: البيان

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قالت مصادر أمنية وإنسانية إن قافلة ثانية تضم 17 شاحنة مساعدات تدخل الجانب المصري من معبر رفح باتجاه غزة.

ودخلت أمس أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يوميا، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء و الكهرباء منذ 7 أكتوب، لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".

من جهته شدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث على أن هذه القافلة يجب ألا تكون الأخيرة، ودعا لضرورة توفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى سكان غزة بطريقة مستدامة وآمنة ودون عوائق.

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