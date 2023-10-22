الصومال: مقتل 14 جندياً في هجوم انتحاري

المصدر: مقديشو - وكالات

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أكدت الشرطة الصومالية، أمس، أن 14 جندياً صومالياً، على الأقل قتلوا في هجوم بسيارة انتحارية، استهدف قاعدة تابعة للشرطة العسكرية في منطقة «آبار المياه» بضواحي العاصمة مقديشو.

وقال الضابط محمد ظاهر، «خسرنا 14 جندياً صومالياً في الهجوم الإرهابي، كما قتل مدنيان لأن الانفجار دمر الكثير من المنازل القريبة من القاعدة العسكرية».

وأضاف ظاهر: «إن الانتحاري استهدف القاعدة، التي تقع على بعد نحو 15 كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من مقديشو، وتتبع الشرطة العسكرية الصومالية، وهي وحدة خاصة شكلت حديثاً، بهدف تعزيز الأمن في العاصمة والمناطق المحيطة».

وقال مسؤول الأمن عبد المالك حسين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن أفراداً من وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية بين القتلى. وأوضح ظاهر أن منفذ التفجير الانتحاري استخدم سيارة مضادة للرصاص، وهو ما مكنه من دخول القاعدة، صباح اليوم السبت،

وأظهرت صور التقطت للموقع دماراً شاملاً لحق بالقاعدة المستهدفة، وأضراراً تعرضت لها منازل للمدنيين قريبة من موقع الهجوم.

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