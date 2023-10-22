سلطنة عمان واليمن يتأهبان لمواجهة إعصار «تيج»

المصدر: مسقط- وكالات- عدن - محمد أحمد

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أكد المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان تعمق الحالة المدارية (تيج) ببحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى، وبدء التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى اليوم بأمطار متفاوتة الغزارة تتراوح بين 50 و200 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، مصحوبة برياح سرعتها لـ 64 كلم.

وارتفاع الموج يصل لـ 7 أمتار على سواحل بحر العرب مع احتمال امتداد مياه البحر للمناطق الساحلية والمنخفضة، ويبعد مركز الحالة حوالي 400 كلم عن السواحل العمانية.وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى اقتراب مركز الإعصار من محافظة ظفار غدا (الاثنين)، ليكون على بعد 50 إلى 150 كلم، واستمرار التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى بهطول كميات عالية جدا من الأمطار.

من جهة أخرى أعلنت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت حالة التأهب القصوى، لمواجهة الإعصار المداري «تيج»، الذي بدأ يضرب شواطئ البلاد الشرقية، ويهدد بضرب ثلاث محافظات سبق أن ضربتها أعاصير مماثلة، خلال السنوات القليلة الماضية، وخلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظي المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرى برفع درجة التأهب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار المتوقعة للإعصار، فيما أعلن مكتب التربية والتعليم في محافظة المهرة إغلاق المدارس . من جهته ذكر التحديث اليومي لمركز الإنذار المبكر أن الإعصار «تيج» يقترب بسرعة من سواحل المحافظات الشرقية (850) كيلو متراً وعن سقطرى (460)، وأنه يتحرك باتجاه شمال غرب بحر العرب، مع تعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال (24) ساعة المقبلة.

وحسب المركز فإنه من المتوقع أن يتجه الإعصار بمحاذاة أرخبيل سقطرى، والمدخل الشرقي لخليج عدن من فجر اليوم الأحد إلى فجر غد الاثنين، لتبدأ التأثيرات المباشرة على محافظة المهرة، وأجزاء من شرقي محافظة حضرموت .

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