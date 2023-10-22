إسرائيل تكثف قصف غزة تمهيداً للهجوم البري

المصدر: القدس، غزة - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعداداً للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع، حيث حشدت إسرائيل عشرات الآلاف من جنودها ومئات من دباباتها على طول الحدود مع غزة تمهيداً لاجتياح بري محتمل، في حين أفادت مصادر طبية عن مقتل 4385 شخصاً في غزة وآلاف الجرحى منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري «علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، وليس وفق ما يقول لنا أي طرف.. سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر».

قتلى وجرحى

وقتل 248 فلسطينياً في هجمات إسرائيل على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال رئيس المكتب الإعلامي في غزة سلامة معروف إن «هجمات إسرائيل المتواصلة للأسبوع الثالث تسببت بنزوح نحو مليون و400 ألف. وأوضح أنه تم رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وأضاف أن 67 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرت في الهجمات، فيما تعرضت 176 مدرسة لأضرار، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وفي الشمال، استهدف عناصر «حزب الله» أمس، ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف آلية هامر ودبابة إسرائيلية. وأعلن الحزب في بيان أن مقاتليه قاموا بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة. وفي بيانٍ ثانٍ قال إن عناصره استهدفوا موقع العباد.

وقال في بيان ثالث إن مقاتليه استهدفوا موقع حانيتا. وأشار الحزب في بيان رابع إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية في ثكنة هونين (راميم). وفي بيان خامس أعلن عن إطلاق صواريخ موجهة على آلية هامر تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

وعند تقدم دبابة باتجاه الموقع المستهدف تم استهدافها بالصواريخ الموجهة. بالمقابل أعلن الحزب عن مقتل أربعه من عناصره، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وبرج الملوك.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وطالت القذائف الإسرائيلية بلدة حولا، بالإضافة إلى بلدات يارون وعيتا الشعب ورميش.

وسقطت قذيفة إسرائيلية على مزرعة ماعز في وادي خنسا على أطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الماعز. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على وادٍ يقع بين بلدتي يارين والجبين، أعقبها بغارة ثانية على أطراف بلدة يارين.

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