مقبرة جماعية ثانية لقتلى مجهولي الهوية

المصدر: غزة - د.ب.أ

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تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، أمس، دفن جثث 43 قتيلاً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد أن قضوا في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوماً.

ونشرت وزارة الصحة في غزة مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث القتلى قبل دفنهم في مقبرة جماعية في ظل تعذر التعرف على هوياتهم. وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنه تعذر التعرف على هويات القتلى بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء متقطعة. وعرض الطبيب كفنا وضع داخله أشلاء متقطعة لأربع جثث.

وقال مسؤول آخر إن دفن هؤلاء القتلى مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي. وذكر أن هؤلاء تواجدوا في ثلاجات القتلى منذ أيام ولم يتم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين. وقبل ستة أيام جرى الإعلان عن دفن جثث 63 قتيلاً من مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد تعذر التعرف عليهم.

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