مصرع 6 أشخاص بينهم جنود بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

المصدر: أ ب

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انفجرت سيارة مفخخة في منشأة عسكرية تقع على مشارف العاصمة الصومالية، اليوم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم أربعة جنود، حسبما أعلنت الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق دوديش، أن تسعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة جنود، أصيبوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف منشأة عسكرية في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وكثيراً ما تنفذ الجماعة مثل هذه الهجمات.

وأظهرت الصور المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حجم الأضرار الناجمة عن التفجير الذي أدى إلى تدمير القاعدة الأمنية وعدد من منازل المدنيين في محيطها.

وتقاتل الحكومة الفيدرالية الصومالية حركة الشباب منذ سنوات، وكثفت قوات الأمن هجومها على الجماعة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولة تفكيك شبكتها الدعائية.

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