أكثر من 100 ألف شخص يشاركون بمسيرة داعمة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن

المصدر: البيان

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قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان اليوم إن 100 ألف شخص شاركوا بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر من 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع لندن يوم السبت دفاعا عن حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في أعقاب الرد العنيف على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل 7 أكتوبر.

وأفادت بأن حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة راقبوا الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وفق روسيا اليوم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاحتجاجات كانت سلمية حيث لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع وسط لندن، كما ردد المشاركون شعار فلسطين من النهر للبحر، مخالفين تعليمات للشرطة تمنع ترديده.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن المظاهرات الداعمة لفلسطين تأتي في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين لتذكيرهم "بواجبهم في احترام القانون الدولي".

وقالت الصحيفة إن مسيرات أخرى خرجت في المملكة المتحدة يوم السبت لدعم الفلسطينيين، كما شوهدت أعلام فلسطينية متعددة في أنفيلد خلال مباراة ليفربول وإيفرتون.



وأوضحت "ديلي ميل" أن العديد من الصور من لندن وثقت تواجدا أمنيا كبيرا حول السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع.

وذكرت الصحيفة أنه تم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

وما يزال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألفا أيضا.

وقطاع غزة يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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