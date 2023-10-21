في تحديث جديد وبعد الإفراج عن أمريكيتين.. الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأسرى في غزة

المصدر: البيان

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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وعن مقتل 307 عناصر في صفوفه.



وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري في التحديث اليومي، إنه تم إبلاغ 210 عائلات مختطفين لدى حماس، وقال: "هدفنا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم" وفق روسيا اليوم.

وقال هاغاري إن "أكثر من خمس الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ يوم أمس سقطت في أراضيها، ما أسفر عن مقتل سكانها".

ودعا مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي منه.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الإفراج عن متحجزتين أمريكيتين، لدواع إنسانية بمساع قطرية.

وقالت "كتائب القسام" إن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وفي الـ11 من أكتوبر، أطلقت حركة حماس سراح محتجزة وولديها لأسباب إنسانية.

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