فريق أممي يبحث وقف مستدام لإطلاق النار في اليمن

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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ذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أن فريقاً أممياً عقد مناقشات ومشاورات في كل من عدن ومأرب مع مسؤولين حكوميين وعسكريين وجهات سياسية وأمنية محلية، وعدد من الشخصيات القبلية ووسطاء محليين من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن مجتمعات للنازحين. ركزت المشاورات على الأولويات السياسية والأمنية، وسُبل الدفع نحو عملية سياسية يمنية ـ يمنية برعاية الأمم المتحدة.

ووفق ما أورده المكتب تناولت المشاورات تصميم وقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن والاستعدادات اللازمة لتطبيقه لتعزيز أمن المدنيين، ولدعم العملية السياسية والتمهيد لترتيبات أمنية انتقالية قابلة للتنفيذ. حيث ناقش الفريق مع الجهات العسكرية، بما في ذلك كبار القادة العسكريين وأعضاء لجنة التنسيق العسكري.

وحسب ما أورده المكتب أكد المشاركون في تلك النقاشات على ضرورة وجود ضمانات جادة والتزامات واضحة لضمان استدامة أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في محافظة مأرب التقى الفريق الذي يضم روكسانا بزرجان، مديرة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي وأنتوني هايوارد، المستشار العسكري الرئيسي بالمكتب، مع محافظ المحافظة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.

وحسب المكتب شدد المحافظ والفريق الأممي على أهمية تضمين أصوات وآراء متنوعة من أطياف واسعة من اليمنيين في العملية. كما بحثوا قضايا تتعلق باستضافة المحافظة لعدد كبير من النازحين، والحاجة إلى فتح الطرق لأغراض إنسانية، والتحديات الاقتصادية. وأكد ممثلو مكتب المبعوث الأممي الخاص على إدانة الأمم المتحدة لأي اعتداءات تستهدف المدنيين.

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