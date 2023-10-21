إسرائيل تواصل قصف غزة وبث الرسائل التحذيرية

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في قطاع غزة، ما تسبب في تدمير منطقة سكنية جنوبي مدينة غزة، أمس الجمعة، بعد أن أعطى للعائلات إنذاراً مدته نصف ساعة للرحيل.

كما قصف كنيسة أرثوذكسية كان يحتمي بها آخرون.

وقال السكان في بلدة الزهراء جنوبي مدينة غزة، إن منطقتهم بالكامل، التي تضم نحو 25 مبنى سكنياً متعدد الطوابق، سويت بالأرض. وتلقى السكان رسائل تحذيرية من إسرائيل على هواتفهم المحمولة صباحاً، تلتها بعد عشر دقائق رسائل ألقيت من طائرة مسيرة. وبعد نصف ساعة من التحذير الأول، قصفت طائرات حربية (إف-16) المباني وسط انفجارات ضخمة وسحب من الغبار.

استهداف كنيسة

وقبل ذلك بساعات قليلة، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، التي لجأ إليها المئات من المسيحيين والمسلمين. وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في غزة، إن 18 فلسطينياً مسيحياً قتلوا. ولم ترد أنباء من الكنيسة بعد عن العدد النهائي للقتلى.

وقالت إن استهداف الكنائس التي يحتمي بها الفارون من القصف يعد «جريمة حرب لا يمكن تجاهلها». وذكر الجيش الإسرائيلي أن جزءاً من الكنيسة تعرض لأضرار في ضربة لمركز قيادة للمسلحين، وأنه يراجع الحادث.

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في الأثناء قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أضراراً لحقت بأكثر من 140 ألف منزل، أي نحو ثلث منازل غزة، ودُمر 13 ألفاً منها بالكامل تقريباً.

كما يتعرض جنوب القطاع لقصف منتظم. وقالت سلطات غزة، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في ضربات جديدة على مدينة خان يونس الرئيسة في جنوبي القطاع.

ودكت إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية، وفرضت حصاراً مطبقاً عليه وعلى سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، بل وحظرت عبور الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 4137 فلسطينياً قتلوا وأصيب 13 ألفاً في قطاع غزة، في ضربات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وتقول الأمم المتحدة، إنه أكثر من مليون باتوا بلا مأوى. وطلبت إسرائيل بالفعل من جميع المدنيين إخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة، الذي يضم مدينة غزة. ولم يغادر الكثير من الناس بعد، وقالوا إنهم يخشون من فقدان كل شيء، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، مع تعرض المناطق الجنوبية للهجوم أيضاً.

هجمات صاروخية

إلى ذلك، واصلت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس، هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وتبنت القسام في بلاغات عسكرية لها «قصف» كل من القدس واسدود وسديروت بقذائف صاروخية «رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين» في قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن قصف تحشدات لقوات إسرائيلية بقذائف الهاون، وتجمعاً للجنود في «كفار عزة» بقذائف الهاون.

ونشرت مقطع فيديو يوثق إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة «ميركافاة 4» للجيش الإسرائيلي، قالت القسام إنه تم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء أول من أمس.

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