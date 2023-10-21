مبعوث الصين للشرق الأوسط يحث على ضمان حقوق الفلسطينيين

المصدر: بكين - رويترز

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أرجع المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون سبب أزمة إسرائيل وغزة إلى الافتقار إلى ضمان حقوق الفلسطينيين.

وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي في قطر ضمن جهود التوسط لإنهاء الصراع.

ووصل المبعوث الصيني إلى قطر الخميس في أول محطة من جولته في المنطقة، وأكد في قطر مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف توحد جهود بكين وموسكو للمساعدة في إنهاء تصعيد أزمة غزة.

ونُقل عن تشاي قوله عقب الاجتماع إن الصين وروسيا تتشاركان الموقف نفسه حيال القضية الفلسطينية، وذلك غداة إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اجتماع نادر ببكين. وقال تشاي «السبب الجوهري للموقف الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لم تُكفل»، من دون الإشارة إلى حركة حماس.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد أسبوع من الهجوم أن «أفعال إسرائيل تخطت نطاق الدفاع عن الناس»، لكنه ندد في الوقت نفسه «بجميع الأفعال التي تلحق الأذى بالمدنيين» من دون ذكر «حماس». وقال تشاي في قطر إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا في جهودهما لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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