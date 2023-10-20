تحذيرات غربية من السفر إلى لبنان ومطالبة الرعايا بالمغادرة

المصدر: بيروت - وكالات

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حثّت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا رعاياها أمس على مغادرة لبنان، فيما قررت الدنمارك والسويد والنرويج تشديد تحذيراتها في هذا الشأن، على وقع التوتّر الذي تشهده حدود لبنان الجنوبية.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته إلى رعاياها في لبنان «تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن، بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة».

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان. وقالت في بيان أمس «تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة».

كذلك حثت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان على مغادرة لبنان أمس. كما حثتهم، في منشور على منصة «إكس»، على تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على بوابة إلكترونية تتعلق بالأزمة. وفي السياق، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أمس، النرويج تشدد النصح بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أن المستوى الأمني في لبنان «تغير إلى اللون الأحمر». وأضافت: البقاء في لبنان ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة للغاية.

كما قامت السويد بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان مساء الأربعاء. وأعلن «حزب الله» في بيان أمس مهاجمة، موقع ‏المنارة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وأنه «تم إصابته إصابة مباشرة». وأضاف أنهم هاجموا مواقع جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان الإسرائيلية، وأن إسرائيل ردت بقصف عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كما قصفت بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود الجنوبية من الناقورة وصولاً حتى بلدة الضهيرة.

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