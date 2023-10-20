إسرائيل تقتل 10 فلسطينيين بمواجهات في الضفة

المصدر: رام الله - أ.ف. ب

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لقي عشرة فلسطينيين حتفهم، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بمخيم نور شمس للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الضحايا منذ بدء الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، إلى 74 في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات منفصلة أن سبعة أشخاص قتلوا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم (شمال) منذ صباح أمس.

وذكر شهود من مخيم نور شمس لوكالة فرانس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم ودارت اشتباكات مع مسلحين. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلاً عن مصادر، أطلقت قوات إسرائيلية طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً من وحدة المستعربين (دوفدوفان) قتل خلال الاشتباكات في مخيم نور شمس. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 74 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الحالي. وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سجلت 25 إصابة في المخيم الواقع في وسط مدينة طولكرم، بينها «إصابات خطرة جداً».

وشارك العشرات في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في رام الله أمس، نظمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وكانت تظاهرات تضامنية سارت في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، مطالبة برحيل عباس. وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، وشملت الاعتقالات نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس وغيرهم من النشطاء، حيث أعتقلت أمس 120 فلسطينياً.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، طالت الاعتقالات أكثر من 700 شخص منذ السابع من الشهر الجاري. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قواته اعتقلت «120 مشتبهاً به» في أنحاء الضفة.

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