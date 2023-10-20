الأردن ومصر ترفضان التهجير والعقاب الجماعي وتحذران من اتساع دائرة الحرب

المصدر: عمان، القاهرة - وكالات

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دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ختام لقائهما أمس في القاهرة، إلى «الوقف الفوري للحرب على غزة»، وأكدا رفضهما لـ«سياسة العقاب الجماعي» لقطاع غزة.

وفي بيان مشترك، حذر السيسي وعبدالله الثاني من كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب، وأكدا موقف بلديهما الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانبان على أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

منزلق خطير

وجدد البيان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وحذر من أن عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بكارثة تخشى عواقبها، واعتبر أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.

كما جرى التأكيد في البيان المشترك على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في بيان نشر على صفحة «فيسبوك»، بأن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

تطورات الموقف

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، آخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

وطبقاً للمتحدث، تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس المصري على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

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