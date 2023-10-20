غوتيريش: غزة تعيش كارثة إنسانية.. وترجيح إدخال المساعدات اليوم

المصدر: القاهرة - وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس إلى وصول مساعدات إنسانية «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة وإلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري»، ووصف ما يحدث في القطاع بالكارثة الإنسانية.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري «إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام». وشدد على أن «المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام، ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل». وأكد أن القانون الإنساني الدولي يجب احترامه، كما احترام المدنيين، وأن استهداف مقار الأمم المتحدة والمستشفيات أمر مرفوض، حسب القانون الدولي.

كارثة إنسانية

وقال إنه إزاء هذه الكارثة الإنسانية، أطالب بالتدخل الفوري، وإطلاق الرهائن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان غزة. وأكد أن «الشعب الفلسطيني له مطالب مشروعة، بعد أعوام من الاحتلال، هذه المظالم لا يمكن أن تبرر الهجمات الإرهابية، وتلك الهجمات، لا يمكنها أيضاً أن تبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطيني».

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن «مصادر» لم تفصح عنها أمس أن معبر رفح سيفتح اليوم الجمعة من دون مزيد من التفاصيل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً حركة حماس إلى «إطلاق سراح الأسري بلا شروط» وطالب إسرائيل بتوفير «ممر إنساني بلا عوائق» يسمح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

جاهزة للانطلاق

في الأثناء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي «شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق». وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح معبر رفح، قائلاً «نأمل أن يتم ذلك غداً (اليوم الجمعة)».

وقال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها، إلى جانب جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجونها في غزة بدلاً من تحويلها عن وجهتها والغرض منها. وإمدادات منظمة الصحة العالمية ضمن قافلة متوقعة مكونة من 20 شاحنة.

كما طلبت منظمة الصحة العالمية من إسرائيل السماح بوصول الوقود إلى غزة في إطار المساعدة الإنسانية التي يجب أن تدخل «يومياً» إلى القطاع الفلسطيني لتلبية حاجات سكانه، وتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

قصف متبادل

من جهة أخرى، استمر القصف الإسرائيلي على غزة، كما تجدد القصف الصاروخي من قبل حماس على عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة. وأفاد التلفزيون الفلسطيني بسقوط عدد من الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس بقطاع غزة، كما قالت وزارة الداخلية في غزة، إن 18 فلسطينياً لقوا حتفهم في سلسلة ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة جديدة، ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين إلى أكثر من 3800 وأكثر من 13 ألف مصاب، منذ بدء القصف في 7 أكتوبر.

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