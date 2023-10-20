محمد اليماحي: مسؤوليتنا بحث السبل لوقف التصعيد

المصدر: دبي - البيان

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شارك محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين، الذي عقد أمس في القاهرة، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة نواب برلمانات الدول العربية.

ونقل محمد اليماحي في كلمة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أصدق مشاعر الأخوة والتضامن من دولة الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق، قيادةً وحكومة وشعباً، والعزاء لأسر الضحايا الأبرياء.

وقال: «إن مسؤولياتنا كبرلمانيين نمثل الشعوب العربية، بحث السبل لوقف العنف والتصعيد من خلال إرسال رسائل واضحة لضرورة الالتزام واحترام القانون الإنساني ، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين والتأكيد على موقفنا الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ».

وأكد ضرورة ممارسة كافة الإجراءات وتكثيف الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وتأمين وصول المساعدات بشكل عاجل لإخواننا الفلسطينيين في غزة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل .

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