بن زيمة في وجه العاصفة .. مطالبات فرنسية بسحب جنسيته وتجريده من الكرة الذهبية

المصدر: وكالات

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يواجه اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، عاصفة غير مسبوقة، فقد اثارت تغرديته التي تعاطف فيها مع سكان غزة في، ردود فعل غاضبة في الاوساط البرلمانية الفرنسية وكذلك على مستوى الحكومة.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

فقد اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.

وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة، الذي لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعا، مع جماعة الإخوان".

وفي إطار متصل طلبت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي سحب جنسية كريم بنزيمة بسبب تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية.

ورفعت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي طلبًا أمام البرلمان لسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيمة.

وكتبت النائبة البرلمانية في بيانها: ” إذا كان مثل ما أكد وزير الداخلية بنزيمة لديه علاقات مع الاخوان المسلمين، فإنني أطالب بعقوبات بحقه، تحديدًا سحب الجنسية الفرنسية، من الواجب بأن نتحرك ضد من يهدد باستمرار بلدنا”.

وأضافت: “لا يمكن بأن نسمح لحامل جنسية فرنسية، وهو لاعب دولي معروف بأن يهين أو يخون بلدنا بهذه الطريقة”.

لم يقتصر طلب النائبة على سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيمة، بل طلبت أيضًا تجريد اللاعب من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بالإضافة إلى تجريده من كافة الجوائز الخاصة مع فرنسا.

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