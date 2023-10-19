إخلاء 6 مطارات في فرنسا بسبب تهديدات

المصدر: باريس - وكالات

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أخليت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، أمس، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني «تهديدات باعتداءات» كما أفاد مصدر في الشرطة.

وأعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنه تم إخلاؤه بسبب مخاوف من «وجود قنبلة». وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات «تبديد أية شكوك» بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وقال المطار «فرق أمنية موجودة في المكان». ونقل تلفزيون «بي.إف.إم» عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضاً إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون بسبب إنذارات أمنية.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ متشددين.

إغلاق

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، الثلاثاء، لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال 4 أيام. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظراً «للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان».

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