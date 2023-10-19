بايدن يغمر إسرائيل بدعم غير محدود قبل أن يغادرها

المصدر: تل أبيب - وكالات

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غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، أمس، بعد زيارة استمرت أقل من ثماني ساعات، لكنه ترك خلفه دعماً غير محدود لإسرائيل، أبرزه تبني روايتها فيما يتعلق بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وفي تبن للرواية الإسرائيلية بشأن قصف مستشفى المعمدانية، قال بايدن، إن «صاروخاً حاد عن مساره» أطلقته «جماعة إرهابية» تسبب في مقتل المئات ممن كانوا في ساحة المستشفى.

قبل ذلك، قال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «أحمل رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم». وأضاف: «إسرائيل تم تأسيسها لكي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ولا بدّ أن تبقى كذلك.. وإنه لو لم تكن هناك إسرائيل لعملنا على إقامتها.. لدينا مسؤولية حيال أمن إسرائيل وسنبقى على دعمنا لها وسنسعى ألا تتوسع رقعة النزاع».

يطمئن إسرائيل

قال بايدن، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل. وأضاف إنه سيطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة هذا الأسبوع. وأشار إلى إن إسرائيل تحظى بدعم أصدقائها، مضيفاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئاً مجدداً. لا اليوم ولا غداً ولا أبداً». وجدد التزامه بإقامة دولة فلسطينية.

وقال: «مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام؟». وأضاف: «بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين». لكنه حذر إسرائيل من الانسياق إلى الغضب الأعمى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

دخول المساعدات

إلى ذلك، قال بايدن إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر. وتابع: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة». وأشار أيضاً إلى أنه سيتم تسليم 100 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لاحق مع بايدن الذي حضر اجتماعاً لمجلس الحرب الإسرائيلي: «لقد كان العالم بأسره غاضباً عن حق، لكن هذا الغضب يجب ألا يوجه إلى إسرائيل بل إلى الإرهابيين». وقال نتانياهو لبايدن: «شكراً لك على وقوفك إلى جانب إسرائيل اليوم وغداً ودائماً».

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