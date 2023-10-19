مصر والأردن: تهجير الفلسطينيين يجرنا للحرب

المصدر: دبي- البيان

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تبدي مصر والأردن مخاوف جدية إزاء احتمالات اتساع الحرب المشتعلة في غزة واتخاذها منحى التهجير لفلسطينيي غزة إلى مصر وفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن تشديد الحصار على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد السيسي في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن مصر تدين كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. وأضاف أن مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو عبر التهجير القسري، وهو ما سيحدث على حساب دول المنطقة.

قال السيسي «إذا كانت هناك فكرة للتهجير.. توجد صحراء النقب في اسرائيل». وأضاف «من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها، ثم تقوم بارجاعهم مجدداً إذا شائت».

وفي عمان، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سنعتبرها إعلان حرب. وقال: «لا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بالأمن، نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ». وأكد أن تهجير الفلسطينيين وأي محاولة للقيام بذلك «خط أحمر بالنسبة للأردن.. أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليه الأردن كله أنه إعلان حرب وسيتعامل معه».

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