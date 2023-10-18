صقر غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان هاتفياً الأوضاع الإنسانية في المنطقة

المصدر: وام

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى إضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش على موقف دولة الإمارات الثابت الذي يدعو إلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل ويتمثل بحل الدولتين، وفقا للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي المرجعيات الدولية ذاتِ الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتُمكن الشعبَ الفلسطينيَ من إقامة دولتِه المستقلِة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

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