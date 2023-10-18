تنديد عربي وإسلامي بمجزرة المستشفى المعمداني

المصدر: عواصم - وكالات

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قوبلت المجزرة الإسرائيلية بحق المستشفى المعمداني في غزة بتنديد عربي وإسلامي واسع، مرفوق بتظاهرات شهدتها مدن عربية وأوروبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات «غير مسبوق في نطاقه»، ونددت بالهجوم. وقال ريتشارد بيبيركورن، ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة: «هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قصف إسرائيل للمستشفى، مطالباً «الغرب بوقف هذه المأساة فوراً».

وكتب أبو الغيط على منصة «إكس»: «أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً».

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، «بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي»، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم، يستحق المساءلة والعقاب.

اعتداء وحشي

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً جاء فيه: «تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون».

ووفقاً للبيان فإن المملكة أعربت عن رفضها القاطع لهذا «الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية».

وأدانت القاهرة القصف على المستشفى. وقالت الخارجية المصرية في بيان: إن مصر «تدين بأشد العبارات» قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مؤكدة أن «هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية».

وفيما أدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي وصفته بالمتعمد على المستشفى، اعتبرت رئاسة الجمهورية السورية أن ما جرى «يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً».

وأعلن العراق حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في أنحاء البلاد إكراماً للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان. ودعا الدول العربية والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان.

مجزرة وحشية

وأدانت قطر «بأشدّ العبارات» القصف الإسرائيلي على المستشفى، معتبرةً أنه «مجزرة وحشيّة وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل». وجاء في بيان للخارجية القطرية: «تدين دولة قطر بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وتعدّه مجزرة وحشيّة، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي».

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني: إن الملك عبدالله عبّر عن «إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى». واعتبر أن «هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها»، بحسب البيان.

وحاول مئات المتظاهرين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا نحو السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وخرجت تظاهرات شعبية الليلة الماضية في العديد من المدن العربية والأوروبية للتنديد بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة.

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