باكستان تعرب عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع في غزة

المصدر: أ.ب

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قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية المؤقت، جليل عباس جيلاني، سيشير إلى مخاوف بلاده البالغة بشأن الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان، الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً وزارياً عاجلاً غداً الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة والوضع الإنساني للمدنيين المحاصرين هناك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، أنّ جيلاني سيستعرض في بيانه خلال الاجتماع الوزاري، مخاوف باكستان الخطيرة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، كما سيؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وتقديم مساعدات الإغاثة للناس في غزة.

ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الخارجية الباكستاني، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش اجتماعات اللجنة.

وذكرت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن الاجتماع يأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

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