العراق.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على مرشحي الانتخابات

المصدر: بغداد- وكالات

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حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس، موعد المصادقة على مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة غلاي قولها إن «جميع البيانات للمرشحين أصبحت شبه مكتملة ومن المرجح أن تتم المصادقة على المرشحين في خلال العشرة ايام المقبلة من هذا الشهر».

وأضافت، أن «نهاية الأسبوع الحالي سيتم اغلاق باب استبدال المرشحين كون ان المفوضية شرعت بطباعة اوراق الاقتراع».وكشفت المفوضية عن استبعاد 255 مرشحاً للانتخابات المحلية المقبلة، معظمهم من المحسوبين على النظام السابق، وآخرين مدانين بفساد.

وقال رئيس الفريق الصحافي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل، إنه تم لحد الآن استبعاد 255 مرشحاً من السباق الانتخابي، على مقاعد مجالس المحافظات العراقية.

وأشار رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي، البت في ملفات المرشحين الآخرين لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، يشهد العراق إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، وللمرة الأولى منذ 18 سنة، ستجرى هذه الانتخابات في محافظة كركوك.

وكشفت المفوضية عن قوانين تفرض سجناً وغرامات مالية وحرمان الحزب أو المرشح من خوض السباق الانتخابي.. مؤكدة أن أي دعايات مبكرة للانتخابات قبل انطلاق حملاتها الانتخابية الرسمية في منتصف الشهر المقبل، ستعتبر غير قانونية، ويتم فرض عقوبات ضد ممارسيها.

ويشارك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة، 38 تحالفاً و28 حزباً و70 مرشحاً مستقلاً، وأكثر من 6 آلاف مرشح آخر ضمن قوائم التحالفات والأحزاب.

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