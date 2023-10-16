بوتين يعرب عن قلقه من "زيادة كارثية" في عدد الضحايا المدنيين في غزّة

المصدر: أ ف ب

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة ومن تصعيد محتمل للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس، ليتحوّل إلى "حرب إقليمية".

وأفاد الكرملين بأن بوتين عبّر عن "قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوباً بزيادة كارثية في عدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

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