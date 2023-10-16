الهلال الأحمر المصري: محمد صلاح تبرع لفلسطين ورفض الإعلان عن قيمة المبلغ

المصدر: البيان

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تبرع نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح بمبلغ من المال رفض تحديد قيمته، للهلال الأحمر المصري وذلك لمساعدة المتضررين من القصف الاسرائيلي على غزة.

وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع الدولي المصري محمد صلاح لصالح المتضررين في غزة من جراء القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وقال رامي الناظر وفق صحيفة "اليوم السابع": "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".

ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".

وشدد الناظر في تصريحاته: "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".

وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوهاً: "للمرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".

وتبرع قائد منتخب مصر اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.



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