«غزة» تشعل النقاشات في مجلس الأمن

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

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تستمر النقاشات الشاقّة أمس، بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قرار محتمل بشأن النزاع بين إسرائيل وغزة، في حين طرح مشروعان متنافسان، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ووزعت روسيا الجمعة على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدعو إلى «وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل» ووصول المساعدات الإنسانية «دون عوائق» إلى قطاع غزة.

ويدين النص «بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية». لكنه لا يذكر حركة حماس بالاسم رغم إصرار الولايات المتحدة خصوصاً على أن يدين مجلس الأمن بوضوح الحركة التي شنت هجوماً على نطاق غير مسبوق في إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت «إيجابية» بشأن مشروع القرار، والبعض الآخر أقل إيجابية خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة.

وبعد دعوتها الأعضاء لتقديم اقتراحات لتعديل النص، طلبت روسيا أخيراً من البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر، تقديم نصها للتصويت بعد ظهر اليوم الاثنين.

وعلّق نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي السبت قائلاً: «نأمل أن تثبّت الرئاسة البرازيلية ذلك بسرعة»، مشيراً إلى أن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى رعاية النص «لإرسال إشارة واضحة إلى طرفي النزاع».

لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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