السيسي مخاطباً بلينكن: اليهود لم يتعرضوا لأي قمع أو استهداف في العالم العربي والإسلامي

المصدر: البيان

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انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.

جاء رد السيسي الصارم، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يواصل جولته المكوكية عبر الشرق الأوسط في محاولة لمنع الحرب مع حماس من إشعال صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وقال السيسي موجهاً حديثه لوزير الخارجية الأمريكي "انت تحدثت وقولت إنك إنسان يهودي وانا اسمح لي اقول انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر ولم يكن ابدا يتعرضوا لأي شكل من اشكال القمع او الاستهداف ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية ان تم استهداف اليهود في التاريخ القديم والحديث ... يمكن حصل استهداف في أوروبا، اسبانيا او دول أخرى لكن في بلادنا العربية والإسلامية لم يحدث ذلك... انا بقول الكلام ده لأن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا".

مع اقتراب شن إسرائيل لهجوم بري وشيك، أكد بلينكن مجددا وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل "اليوم وغدا وكل يوم."

لكنه قال إن إسرائيل يجب أن تأخذ " كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين."

لم يوجه الوزير الأمريكي أي انتقاد علني مباشر لإسرائيل أو لحملة القصف التي أدت لمقتل مدنيين في غزة.

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن السيسي أبلغ بلينكن أن العملية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت حق الدفاع عن النفس وتحولت إلى عقاب جماعي."

وصرح بلينكن للصحفيين قبل مغادرة القاهرة "إسرائيل لديها الحق، بل الواجب للدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس ومحاولة بذل ما في وسعها للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا."

وأضاف "الطريقة التي تفعل بها إسرائيل هذا الأمر مهمة. عليها أن تفعل ذلك بطريقة تؤكد القيم المشتركة التي لدينا بشأن حياة الإنسان وكرامته، مع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين."

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