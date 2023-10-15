بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية في الشرق الأوسط، الأحد، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أنّ اللقاء بين الوزير الأمريكي وولي العهد في الرياض بدأ بعيد الساعة 07,30 (04,30 ت غ).

ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل ستّ دول عربية منذ أن شنّ مقاتلو حماس هجوماً مباغتاً ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1300 شخص، أعقبته حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.

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