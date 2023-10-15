إسرائيل وغزة.. الحرب البرية بانتظار «ساعة الصفر»

المصدر: دبي - البيان، القدس، غزة- وكالات

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سيطرت نغمة الانتقال إلى هجوم واسع في قطاع غزة من البر والبحر إضافة للجو، الليلة الماضية، على كل الأوساط الإعلامية في إسرائيل، مترافقة مع حالة تحشيد واسعة توّجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة لفرق المشاة في محيط غزة ودعوتهم للاستعداد لـ «المرحلة الثانية»، بل إن القناة 12 الإسرائيلية قالت إن «الهجوم البري الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة سيبدأ الليلة (الماضية).

وترأس نتانياهو الليلة الماضية جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي في قاعدة «كيريا» في تل أبيب، بحضور وزير الجيش غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكان مكتب نتانياهو نشر مقطع فيديو للّقاء الذي جمعه مع العسكريين الإسرائيليين في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة، وظهر فيه وهو يسأل عسكرييه ويقوم بمصافحتهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟».

وجاءت جلسة مجلس الحرب في أعقاب ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوماً مشتركاً ومنسقاً من الجو والبحر والبر. ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله:

«مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري، قواتنا تنتشر في كل أنحاء البلاد لرفع مستوى الجاهزية وتمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب، ونضع اللمسات الأخيرة على تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط لتنفيذ هجوم واسع على قطاع غزة». وفي بيان على موقعه على الإنترنت، قال الجيش الإسرائيلي إنه «مستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية».

وواصلت إسرائيل أمس، هجماتها الجوية على غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث قامت الطائرات الحربية بتوجيه غارات على جميع أنحاء القطاع، مخلفة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، ودماراً واسعاً في المنازل.

كارثة كبيرة

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سليمة، قوله إن «الوضع صعب للغاية»، إذ لا يزال القتلى يتوافدون بأعداد كبيرة للغاية إلى المستشفى طوال الوقت.

وبشأن موقف الإمدادات والمستهلكات الطبية وتداعيات الحصار المفروض على القطاع، أوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن القوات الإسرائيلية تمنع المياه والكهرباء والطاقة والمواد الغذائية عن قطاع غزة منذ 8 أيام.

وبالتالي أثر ذلك بشكل فادح عن المستشفيات كافة. وأضاف: «إن الكثير من المرضى يتواجدون بالطرقات وعلى الأرض، ولا نستطيع تقديم الخدمة لهم، وكل دقيقة يأتي إلينا مصاب جديد»، مشيراً إلى أن المستهلكات الطبية نفدت، والطواقم الطبية لم يغادروا أماكن عملهم منذ 8 أيام.

وطالب بإدخال المساعدات الطبية للقطاع وإقامة المستشفيات الميدانية والدعم بالطواقم الطبية لإنقاذ الموقف، محذراً من أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات يكفينا اليوم وربما غداً على أقصى تقدير.

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