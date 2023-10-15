مصر تشترط لمغادرة الأجانب غزة إدخال المساعدات

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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في نفي-على ما يبدو لما أعلنته مصادر أمريكية عن اتفاق بشأن مغادرة رعايا أمريكيين لقطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه مصر- رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العودة إلى حيث جاؤوا. وذكر أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب. وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة. وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر أمس لإجلائهم عن القطاع.

وقالت مصادر مصرية في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة عبر معبر رفح، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.

رفض مصري

لكن قناة «القاهرة الإخبارية» نقلت عن مصدر مسؤول في غزة، قوله إن السلطات المصرية رفضت السماح لرعايا الولايات المتحدة بالمرور من معبر رفح.

وأضاف إن هؤلاء وقفوا لساعات أمام معبر رفح، من دون أي استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث جاؤوا. وكان مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية صرح بأن مسؤولين أمريكيين تفاوضوا بشأن فتح مؤقت لمعبر رفح أمام الرعايا الأمريكيين في القطاع الراغبين في مغادرة القطاع.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الوضع الأمني، قوله في تصريحات لمراسلين إن الاتفاق جاء نتيجة لمفاوضات أمريكية مع مصر وإسرائيل وقطر. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية:

«أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح». وأضاف: «قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جداً إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة».

مشهد غامض

وتحدث المسؤول عن فتح المعبر-بموجب الاتفاق- من الساعة 12 ظهراً إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أمس. وفي تعبير عن مشهد غامض، قال المسؤول إنه بينما ذكرت إسرائيل ومصر أنه يمكنهم الخروج، عبر معبر رفح، لم يتضح ما إذا كانت «حماس» ستوافق على ذلك، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتابع المسؤول أن دبلوماسيين يسعون لإقناع الحركة بعدم منع الرعايا الأمريكيين من المغادرة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوباً نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي.

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