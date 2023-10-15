إسرائيل تحذر «حزب الله» من الدخول في الحرب

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قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إن العمليات العسكرية مع حزب الله والتي تجري بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة تبدو محدودة النطاق.

وحذر الحزب من القيام بأي عمل قد يؤدي إلى «دمار» لبنان الذي شهدت حدوده الجنوبية مع إسرائيل تبادلاً للقصف.

وأضاف تساحي هنجبي في مؤتمر صحافي، إن إسرائيل تركز قتالها على غزة و«تحاول عدم الانجرار إلى حرب على جبهتين». وقال: «نأمل ألا يتسبب حزب الله حقيقة في تدمير لبنان، لأنه إذا اندلعت حرب فلن تكون النتيجة أقل من ذلك».

وقُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية أمس، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب. وقال رئيس البلدية «قتل شخص وزوجته في بيتهما بالقصف الإسرائيلي».

وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إلى أن قصفاً إسرائيلياً عنيفاً طال أطراف مزرعة حلتا وبلدة كفرشوبا، وسجل سقوط قذائف بالقرب من المنازل في مزرعة حلتا، كما طال القصف أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا ومرتفعات الهبارية، وأطراف بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

وتم رصد تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة على علو منخفض.

وفي وقت سابق بعد الظهر، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها. وقال في بيان إنه هاجم المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد على الهجوم. وأطلقت القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية باتجاه عدد من المناطق الحدودية اللبنانية، وطال القصف الإسرائيلي مناطق حرجية في ‫مزرعة شانوح وبسطرة في الأراضي اللبنانية. وسمعت أصوات قذائف وشوهدت سحب دخان تتصاعد في المنطقة.

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