قوات برية ومدرعة داهمت قطاع غزة

المصدر: تل أبيب، غزة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة «في الـ24 ساعة الماضية»، قبيل هجوم برّي متوقع على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

وجاء في بيان الجيش: «على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة» للبحث عن «الإرهابيين» و«الأسلحة»، مضيفاً أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضاً «للعثور على المفقودين».

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس، أن «الهجوم على غزة سيكون طويلاً وقوياً وسيُحدث تغييراً دائماً»، متوعداً بـ«إسقاط حكومة حماس وتدمير قدراتها العسكرية».

وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل تشن حرباً على مسلحي «حماس» لإحداث تغيير دائم، والحفاظ على وجودها بوصفها ديمقراطية مزدهرة، واصفاً الحركة الفلسطينية بأنها جزء من «محور الشر» مع إيران.

من جهته شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن الوقت الراهن للحسم لا للثأر، مجدداً دعم واشنطن الكامل لإسرائيل في حربها على حماس. وأضاف «البنتاغون على استعداد تام لنشر معدات إضافية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد تتدفق إلى إسرائيل».

واستمر التصعيد غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 1800 فلسطيني، وإصابة 6400 أغلبهم من المدنيين، حسب بيان لوزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والوقود عن كامل القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف 750 موقعاً بالقصف الجوي، خلال ليلة واحدة.

أعلنت «حماس»، الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 13 أسيراً بينهم أجانب، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت، في بيان، أن القتلى بينهم 6 في محافظة الشمال قتلوا في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الذي وصفته بـ«الهمجي».

كما أعلنت «حماس»، الجمعة، قصف مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، بـ 150 صاروخاً. وذكرت في بيان مقتضب، أن هذه الضربة الصاروخية تأتي «رداً على التهجير واستهداف المدنيين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز