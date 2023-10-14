11 قتيلاً برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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قتل 11 فلسطينياً وأصيب نحو 130، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 11 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بعد ظهر أمس، وأضافت الوزارة «وصل عدد الجرحى إلى 130». وتجري مسيرات حاشدة في نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلة ورام الله تضامناً مع غزة. كما تجري مواجهات وسط مدينة الخليل وفي ريفها ومخيم العروب ومدينة بيت جالا، وشمال مدينة البيرة بالقرب من معسكر بيت ايل الإسرائيلي.

وبذلك، يرتفع العدد إلى 46 قتيلاً على الأقل حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية منذ شنّت حركة حماس عملية عسكرية ضدّ الدولة العبرية السبت، وفق وزارة الصحة في رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 700.

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