مقتل صحفي وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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شنت إسرائيل قصفاً مدفعياً على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، أمس الجمعة، فيما أدى سقوط قذيفة على تجمع لصحفيين دوليين إلى مقتل صحفي وإصابة ستة آخرين.

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، في القطاع الغربي للحدود الجنوبية للبنان. وطال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة.

وسقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع لصحفيين دوليين كانوا يغطون الاشتباكات على الحدود في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مصور فيديو يعمل لصالح وكالة الأنباء «رويترز» وإصابة ستة صحفيين آخرين.

وقالت «رويترز» في بيان «نشعر بحزن عميق لإبلاغكم بمقتل مصور الفيديو عصام عبدالله». وأضافت أن عبدالله كان ضمن طاقمها في جنوب لبنان الذي كان يقدم بثاً حياً للأحداث. كما ذكرت «رويترز» أن اثنين من صحفييها، وهما ثائر السوداني وماهر نزيه، أصيبا في القصف على المنطقة الحدودية.

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