بوتين يشبّه الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بحصار لينينغراد

المصدر: بشكيك (قرغيزستان) - أ.ف.ب

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة «غير مقبول» وشبّهه بالحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفييتية إبان الحرب العالمية الثانية.

ورأى بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، أن إسرائيل قد تقوم في غزة بما «يشبه حصار لينينغراد»، مؤكداً أن «هذا غير مقبول، أكثر من مليوني نسمة يعيشون فيه، لا يؤيد الجميع حركة حماس». وأضاف «نفهم منطق الأحداث، لكن رغم كل العنف من الجانبين... علينا أن نفكر في السكان المدنيين».

وإذ اعتبر أن إسرائيل تعرضت لـ«هجوم غير مسبوق، لم تشهده في تاريخها» من حركة حماس، لفت إلى أن إسرائيل ترد عليه «على نطاق واسع وبصورة عنيفة جداً». وأضاف «علينا أن نجد وسيلة للخروج من هذا الوضع. وهذا المخرج يمكن برأيي التوصل إليه من خلال الوساطة» عارضاً مساعدة موسكو.

وكان بوتين حذر في وقت سابق الجمعة من أن هجوماً برياً إسرائيلياً على قطاع غزة سيتسبب بـ«خسائر غير مقبولة على الإطلاق في صفوف المدنيين الفلسطينيين».

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