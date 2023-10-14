حرب الحوثيين على التعليم.. قمع واختطاف

المصدر: عدن - محمد أحمد

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في محاولة جديدة لإسكات أصوات المعلمين، وقمع تحركاتهم المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، عقب دهم منزله في مدينة صنعاء.

وفي حين أكدت مصادر حكومية استمرار الحوثيين في عرقلة جهود التوصل إلى اتفاق سلام، تعهد نادي المعلمين ومنتدى النقابات المهنية باستمرار التصعيد للمطالبة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ نهاية عام 2016، بعد ساعات على اعتقال مخابرات الحوثيين أبو زيد الكميم، والذي يقود الإضراب العام للمعلمين المطالبين برواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

وقال النادي، في بيان: «في الوقت الذي ننتظر فيه من الحوثيين إعادة النظر في موضوع انقطاع رواتب التربويين والمعلمين لأكثر من ثماني سنوات، والعمل على صرفها بانتظام نتفاجأ بخبر اعتقال رئيس النادي». وطالب المجلس بسرعة صرف رواتب المعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وبأثر رجعي.

وأكد مجدداً استمرار الإضراب الكامل عن العمل الذي انطلق نهاية شهر يوليو الماضي حتى صرف الرواتب المتأخرة كاملة غير منقوصة.

ودعا المجلس خلال الاجتماع الدوري، المنعقد في مدينة سيئون بحضرموت، الحكومة إلى تحسين أوضاع المعلمين في مناطق سيطرتها، ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.

وناشد بيان الاجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الوقوف إلى جانب المعلم، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.

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