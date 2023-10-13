الأونروا تنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة

المصدر: وكالات

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت الوكالة على منصة إكس "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أمر اليوم الجمعة "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه الى جنوب القطاع، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع دولة إسرائيل".

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