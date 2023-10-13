الجيش الإسرائيلي يطلب من جميع سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

المصدر: وكالات

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طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة اليوم الجمعة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة تجري فيها عمليات عسكرية".

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع دولة إسرائيل".

وأشار الى أنه سيواصل "في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة"، ويعتزم "الامتناع عن التعرض الى المدنيين"، متهما حماس باستخدام هؤلاء "دروعا بشرية" والاختباء "في الأنفاق وداخل مبان مكتظة بالسكان الأبرياء".

وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكّان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنّها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.

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