الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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أطلقت الأمم المتّحدة، أمس، نداء عاجلاً لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار، من أجل مساعدة السكّان في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إنّ هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وحذر من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة «للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء».

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء أمس بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً، ليصل إلى 423.378 نازحاً.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، مشيرةً إلى أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا تعذّر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليه.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن «الكهرباء لم تعد متوفرة لها إلا لساعات قليلة كل يوم، مع الاضطرار إلى اعتماد نظام حصص لتوزيع الكمية القليلة المتبقية من احتياطات الوقود والاعتماد على المولدات لضمان استمرار الأعمال بالغة الأهمية».

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