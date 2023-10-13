الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين من غزة إلى 423 شخصاً

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء أمس بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً، ليصل إلى 423.378 نازحاً.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس، أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

وأوضح «أوشا»، في بيان سابق، أن عدد النازحين في القطاع ارتفع عصر أول من أمس بمقدار 75 ألف شخص إضافي، ليصل إلى 338934 نازحاً.

وقال إن ما يقرب من 220 ألف شخص، أي ثلثي النازحين، لجئوا إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع، في حين لجأ ما يقرب من 15 ألف شخص إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية، أما العدد المتبقي من النازحين، الذي يزيد على 100 ألف شخص، فقد وجدوا ملاذاً لدى أقارب وجيران لهم وداخل كنيسة وغيرها من المرافق في مدينة غزة.

وذكر أنه قبل هجوم حماس على إسرائيل صباح السبت كان هناك نحو 3000 نازح داخل القطاع.

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