هجوم إسرائيلي يُخرج مطاري دمشق وحلب من الخدمة

المصدر: دمشق - وكالات

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خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسان في سوريا عن الخدمة، أمس، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه «حوالي الساعة 13:50 (10:50 ت.غ) من بعد الظهر، نفذت إسرائيل بالتزامن هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفةً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة».

واعتبر أن القصف «محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة».

وكانت محطة «شام إف إم» المحلية الخاصة، ذكرت أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية رداً على الهجومين، وقالت إن أضراراً وقعت في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، بينما لم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وعادة لا يعلق الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الحوادث، ولم يصدر عنه بيان فوري.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك مطارا حلب ودمشق، اللذان يتعرضان بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي، يلحق بهما أضراراً. وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مراراً من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.

وجاء الهجومان عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدمشق. وقالت وزارة النقل السورية إن فرقاً فنية توجهت إلى المطارين،، لتحديد مدى الضرر الذي أصابهما.

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