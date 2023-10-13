هزة أرضية خفيفة في العاصمة الليبية

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

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شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بهزة أرضية بسيطة عند الساعة 03:32 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت مؤسسة «رؤيا» لعلوم الفضاء وتطبيقاته على «فيسبوك» وقوع الهزة، وشعور سكان طرابلس بها، مشيرة إلى أنها في صدد البحث عن تفاصيل أكثر من خلال خرائط مراكز رصد الزلازل الدولية.

ونقلت قناة «فبراير» عن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء تأكيده وقوع هزة أرضية في المنطقة الغربية.

ووفق شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شعر السكان بالهزة في كل أرجاء طرابلس، ابتداءً من منطقة سوق الجمعة إلى الشرق، وجنزور غرباً، والسواني إلى الجنوب، بينما لا تزال تفاصيل الهزة وقوتها مجهولة في ظل عدم وجود تصريحات رسمية من مركز الأرصاد.

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