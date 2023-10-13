ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 1537

المصدر: د ب أ، رويترز

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قُتل أكثر من 300 فلسطيني، أمس، في هجمات إسرائيل على قطاع غزة، التي تواصلت لليوم السادس، بحسب إحصاءات عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 1537، وبينهم 500 طفل، و276 سيدة، فيما أصيب 6612 آخرون بجروح مختلفة، وبينهم 1644 طفلاً و1005 سيدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، إضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية «السيوف الحديدية» يوم السبت الماضي.

من جانبه، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعنف ضد المدنيين، أمس، في أعقاب الهجوم الكاسح الذي شنَّه مسلحو «حماس» على إسرائيل، وما تلاه من قصف إسرائيلي لا ينقطع على قطاع غزة.

وقال عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): «نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين؛ لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي».

وذكر أن السلطة الفلسطينية تقف ضد العنف، وستسعى إلى التحرك السياسي لتحقيق أهدافها.

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