السيسي: خروج سكان غزة قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين على أرضهم في القطاع، محذّراً من أن خروجهم قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق السيسي، في خطاب، إلى استضافة مصر العديد من الضيوف الذين فرّوا من دول أخرى، قائلاً: «بالنسبة للقطاع، هناك خطورة كبيرة جداً؛ لأنها تعني تصفية هذه القضية».

وأضاف: «هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن يظل شعبها صامداً على أرضه»، متعهداً ببذل أقصى الجهد للتخفيف عنهم، في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل.

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