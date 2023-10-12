رئيس وزراء بريطانيا يعرض الدعم على السيسي لإبقاء الحدود بين مصر وغزة مفتوحة

المصدر: د ب ا

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عرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدعم بغرض إبقاء المعبر الحدودي بين مصر وغزة مفتوحا "لأسباب إنسانية وقنصلية"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، كان قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حكومة المملكة المتحدة إلى حث إسرائيل على السماح بالمرور الآمن للمدنيين، عبر حدود رفح التي تربط بين مصر وغزة.

ويشار إلى أن والد ووالدة زوجة يوسف، محاصران في غزة، التي سافرا إليها لزيارة العائلة الأسبوع الماضي.

وكان "إبقاء الحدود مفتوحة"، أحد الموضوعات التي كانت محل النقاش عندما تحدث رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس المصري، صباح اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، و أعرب عن تعازيه للمصريين الذين فقدوا أرواحهم، إلى جانب كثيرين آخرين .

وأضاف: "اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال بينما يتطور الوضع (في قطاع غزة)".

من جانبه، أكد الرئيس المصري في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من سوناك، على ضرورة السعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، اليوم الخميس.

وأوضح السيسي: "تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".

كما أكد الرئيس المصري ضرورة "ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة".

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