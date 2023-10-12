بحث أممي أمريكي لوقف النار في اليمن

المصدر: واشنطن - وكالات

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء اليمن.

وقال غروندبيرغ، في بيان، إنه التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن، بلينكن وعدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين.

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وأضاف غروندبيرغ، إن المباحثات شملت «التقدم المحرز في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن تدابير تحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة في اليمن برعاية الأمم المتحدة».

وشدد غروندبيرغ على أن «وساطة الأمم المتحدة لجمع اليمنيين من أجل تحقيق السلام المستدام تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً متضافراً».

ودعا المبعوث الأممي إلى «الحاجة للحفاظ على التوافق والوحدة بين أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على طول مسار اليمن نحو السلام والتعافي والتنمية».

بدوره، قال بلينكن، إن بلاده تدفع باتجاه تحويل الهدنة في اليمن إلى سلام دائم. وأضاف لصحافيين، إن «ما شهدناه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية هو هدنة أدت إلى تحسين حياة اليمنيين بشكل ملموس، على الرغم من عدم الكمال». ونوّه إلى أن «التحدي الآن هو تحويل تلك الهدنة إلى سلام دائم».

وقال إن الاجتماع يبحث «العمل المشجع الذي يتم إنجازه، والعمل الذي يجب القيام به برعاية الأمم المتحدة لجمع اليمنيين معاً من أجل تحقيق السلام».

وأكمل: «قدرتنا على تحقيق ذلك يمكن أن تأخذ المكاسب التي تحققت بالفعل من خلال الهدنة وتجعلها دائمة».

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