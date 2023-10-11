مصر تبحث مع الأمم المتحدة ايصال المساعدات الى غزة

المصدر: وكالات

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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء مع رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ايصال المساعدات الانسانية الى غزة حيث نزح أكثر من 263 ألف شخص من منازلهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن محادثات شكري مع رئيس الأونروا تركزت حول "كيفية توفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول المساعدات والخدمات غزة".

وحضر الاجتماع ممثل الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور ونيسلاند.

وحذر شكري من "الوضع الانساني الخطير في قطاع غزة"، مؤكدا أن مصر "تدعم بشكل كامل وكالات الأمم المتحدة" من أجل تقديم المساعدات الانسانية.

ويعد معبر رفح بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي.

منذ أن شنت حماس السبت هجوما مباغتا على اسرائيل ردت الدولة العبرية بقصف جوي مدمر للقطاع.

كما أعلنت اسرائيل فرض "حصار كامل" على غزة ومنعت وصول الغذاء والمياه والوقود والكهرباء الى القطاع الذي يقطنه 2,4 مليون فلسطيني.

وحذر شكري من النتائج التي يمكن أن تترتب على "سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة للقانون الدولي الانساني".

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت كذلك أن فرض حصار كامل "يحظره" القانون الدولي ودعت الى انشاء "ممر انساني" لإيصال المساعدات الى غزة.

وقال الهلال الأحمر المصري الثلاثاء إنه يعمل "على مدار الساعة" من أجل ايصال "مساعدات عاجلة" الى غزة.

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