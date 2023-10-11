يهدد بكارثة إنسانية محققة .. انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل

المصدر: د ب ا

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل.

وقالت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم إن ذلك جاء مع توقف محطة توليد الكهرباء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة حذر في وقت سابق اليوم من كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وقال البيان إن "هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم".

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجلا جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ ثلاثة أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي

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