آخر تطورات اليوم الخامس من الحرب في غزة

المصدر: ا ب

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واصل الطيران الإسرائيلي قصف أحياء غزة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حماس.

ويتوقع أن تتصاعد الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 2100 شخص من الجانبين. وأدى هجوم نهاية الأسبوع الذي قالت حماس إنه جاء انتقاما لتدهور أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي وعزم إسرائيل سحق الحركة في غزة.

وإليكم أهم احداث اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية:

القاهرة ــ ظل معبر رفح الحدودي مغلقا من الجانبين حتى صباح الأربعاء، بحسب مسؤول أمني مصري.

قال المسؤول للأسوشيتدبرس إن عددا من قوافل المساعدات المصرية المحملة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية لم تتمكن من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، لا تزال عشرات الأسر الفلسطينية عالقة في مدينة العريش بسيناء. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير منوط بالتحدث الى وسائل الاعلام.

مراكش، المغرب - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تشكل "مخاوف إضافية" للاقتصاد الأمريكي، لكنها لا تزال تتوقع إمكانية احتواء التضخم دون التسبب في الركود.

متحدثة إلى الصحفيين يوم الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، قالت يلين إن تركيز إدارة بايدن هو على "المتأثرين بهذه الهجمات الوحشية على إسرائيل"، وأعادت التأكيد على دعمها لإسرائيل.

يوم الثلاثاء قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا إنه "من السابق لأوانه" تقييم تأثير الحرب المستمرة منذ أيام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة على النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 4 بالمائة في الأيام القليلة الماضية.

هونغ كونغ - قالت شركة طيران كاثي باسيفيك في هونغ كونغ إنه سيتم إلغاء جميع رحلات الشركة الجوية بين المدينة وتل أبيب بداية من اليوم الأربعاء وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر "في ضوء الوضع الأخير في إسرائيل".

القدس ــ قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأضاف أن الجامعة تستخدم كـ "معسكر تدريب" لعناصر الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، وكذلك لتطوير وإنتاج الأسلحة.

كما ذكر الجيش أن حماس استخدمت مؤتمرات الجامعة الإسلامية لتمويل الإرهاب، وأن للجامعة علاقات وثيقة مع القيادة العليا لحماس.

مدريد - اعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن أول طائرة عسكرية تابعة لها وصلت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وعلى متنها 200 شخص تم إجلاؤهم من إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن بين الركاب مواطنين إسبان ومواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي، وأجانب يقيمون في إسبانيا كانوا يزورون إسرائيل.

وذكرت أن طائرة عسكرية ثانية توجهت إلى تل أبيب لإجلاء المزيد من الإسبان الذين ألغيت رحلاتهم التجارية.

مدينة غزة، قطاع غزة ــ قالت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة إن الوقود بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع سينفد خلال ساعات، ما يخلف غزة بدون كهرباء بعد قطع إسرائيل للإمدادات.

قالت إسرائيل إنها ستقطع الكهرباء بالكامل عن القطاع في أعقاب الهجوم الشامل الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

باتت جميع المعابر مع غزة مغلقة الآن، ما يجعل من المستحيل إدخال الوقود لمحطة الكهرباء أو المولدات التي يعتمد عليها السكان والمستشفيات منذ فترة طويلة.

وقالت سلطة الطاقة، يوم الأربعاء، إن المحطة ستتوقف عن العمل بعد ظهر اليوم.

وأعلنت حركة حماس استهداف غارة جوية إسرائيلية منزل خبير مرموق في القانون الدولي كان يزور عائلته وسط مدينة غزة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ومقتل كل من بداخله.

غادر سعيد الدهشان وكان في طريقه إلى القاهرة حيث يقيم بشكل أساسي.

لم يذكر مسؤولو الصحة في غزة عدد القتلى، لكن أصدقاء الدهشان قالوا إن عائلته بأكملها - بالإضافة إلى شقيقه وعائلته - قتلوا.

قدر باسم نعيم، المسؤول بحركة حماس، عدد القتلى جراء الغارة بما لا يقل عن 30 شخصا.

وقال غازي حمد، المتحدث باسم حماس الذي دمرت الغارات الجوية منزله مساء الثلاثاء إلى جانب منازل العديد من أعضاء المكتب السياسي للحركة، إن هذا المستوى من الموت والدمار غير مسبوق.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أفراد من عائلة القيادي بالحركة، محمد الضيف.

ذكر مسؤولون في حماس أن غارات الثلاثاء قصفت منزل عائلة محمد الضيف، القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس.

أكد نعيم للأسوشيتدبرس أن الهجوم أسفر عن مقتل والد وشقيق الضيف، واثنين من أقاربه في بلدة خان يونس جنوبي القطاع. ولا يعرف مكان تواجد الضيف منذ فترة طويلة.

كوبنهاغن، الدنمارك - اعلنت الدول الإسكندنافية الثلاث، يوم الأربعاء، إنها ستعرض إجلاء مواطنيها عبر مطار بن غوريون بتل أبيب، مشددة على أن الراغبين في الإجلاء يجب أن يسددوا تكاليف الاجلاء.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) "نتابع الوضع في إسرائيل وفلسطين ساعة بساعة مع دول الشمال الأخرى".

وأضاف "اتخذنا قرارا الليلة الماضية بضرورة مساعدة الراغبين في الخروج بالتعاون مع الدول الأخرى".

وصفت وزارة الخارجية في أوسلو العرض بأنه "يضاف إلى الرحلات الجوية المقررة التي لا تزال تنطلق من إسرائيل."

وفي كوبنهاغن، قالت وزارة الخارجية إن فرص المغادرة "لا تزال موجودة، لكنها تتضاءل".

القاهرة - قالت منظمة طبية، يوم الأربعاء، إن الوقود والإمدادات الطبية في قطاع غزة آخذة في الانخفاض بشكل خطير.

وأضافت "استهلكنا مخزون الطوارئ المخصص لثلاثة أسابيع في ثلاثة أيام في مستشفى العودة. يرجع ذلك جزئيا لوصول 50 مصابا دفعة واحدة من مخيم جباليا بعد تعرضه للقصف"، مؤكدة أن مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، لديه وقود يكفي لثلاثة أيام فقط.

مدينة غزة، قطاع غزة ــ مع صدور تقارير عن وقوع غارات جوية متواصلة في حي الكرامة شمالي مدينة غزة، لا يزال العديد من القتلى والجرحى عالقين تحت الأنقاض نظرا لافتقار غزة إلى المعدات اللازمة للتعامل معها.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشوارع والطبيعة المستمرة والمكثفة للغارات الجوية حالت دون قدرة سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني على الاقتراب من المناطق التي أبلغت عن وجود أشخاص محاصرين فيها تحت أنقاض البنية التحتية المتهالكة.

وأعلن البزم وقوع غارات جوية مكثفة أيضا في بلدة خان يونس ومنطقة شرق مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

بانكوك - أعلنت الخارجية التايلاندية، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلا عن تقارير من عمال وأصحاب أعمال أن هناك مخاوف من مقتل 20 مواطنا تايلانديا وإصابة 13 آخرين واختفاء 14 آخرين.

ويعمل حوالي 30 ألف تايلاندي بأجور منخفضة في إسرائيل، وخاصة في أعمال الزراعة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك، إن 5019 شخصا سجلوا حتى الآن لإجلائهم إلى الوطن.

القدس ــ قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تحمل أسلحة متطورة "مصممة لتسهيل عمليات عسكرية كبيرة" هبطت مساء الثلاثاء في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل.

واضاف في بيان "نحن ممتنون للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ومساعدتها للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا أن التعاون بين جيشينا أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء رئيسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

ريو دي جانيرو- أعلنت الخارجية البرازيلية مقتل مواطنين اثنين نتيجة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

واضافت في بيان، يوم الثلاثاء، أن القتيلين هما راناني نيديجيلسكي غليزر، وبرونا فاليانو.

كما ذكرت أن ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين البرازيلية والإسرائيلية اختفوا عقب حضورهم مهرجانا موسيقيا هاجمه مقاتلو حماس في مستوطنة رعيم.

مانيلا، الفلبين ــ قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو إن فلبينيين اثنين قتلا نتيجة الهجمات التي شنها مسلحو حركة حماس على إسرائيل.

أدان مانالو عمليات القتل في بيان مقتضب نشره يوم الأربعاء على حسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، دون الخوض في تفاصيل أخرى مثل ملابسات مقتلهما وهويتيهما.

وأضاف أن الفلبين مستعدة للتعاون مع أي دولة من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن آلاف المواطنين الفلبينيين يعيشون ويعملون في إسرائيل.

أوتاوا، كندا - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية نقل مواطني بلدها جوا من إسرائيل عبر مطار بن غوريون بتل أبيب في الأيام المقبلة في أعقاب هجوم حماس الكبير.

وقالت الوزيرة ميلاني جولي على حسابها الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة تخطط لتنظيم عملية إجلاء باستخدام طائرات تابعة للقوات المسلحة الكندية.

لم يذكر المنشور الكنديين الذين يعتقد أنهم محاصرون في غزة بعد أن أغلقت إسرائيل القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

تحاول كندا تحديد عدد مواطنيها الذين سقطوا بين قتيل ومفقود.

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